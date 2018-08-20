غسان سلامة يعلن “نفاد صبره” من بطء العملية السياسية في ليبيا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، مساء الاثنين نفاد صبره إزاء البطء في وتيرة العمل الحكومي وتردي قطاع الخدمات بالبلاد.

و قال غسان سلامة، في تصريح لتلفزيون “ليبيا الأحرار”، إن موقف البعثة الأممية في ليبيا واضح، وموقفه أكثر وضوحًا وصبره نفد كالليبيين.

وأضاف سلامة: “إنني مستاء من أن وتيرة العمل الرسمي في ليبيا بطيئة وكل هذا العمل المؤسسي في ليبيا معطل أو بطيء الوتيرة، وهناك نفاد صبر عند الليبيين بسبب تردي الخدمات وتأخر الكثير من القرارات المهمة”.

وأوضح سلامة بشأن العملية السياسية في ليبيا: “أحاول إقناع مجلس النواب الليبي لإتمام ما ينتظره المواطنون من قوانين يجب الانتهاء منها، لأن صبر الليبيين نفد”.

وقال: ” اتصل بالعديد من الدول وأخبرها بأن هناك تأخرًا، وأن العملية السياسية يجب أن تكون أسرع”.

و في بيان نشره على حسابه الرسمي في ” تويتر” دعا غسان سلامة، الشعب الليبي، إلى التضحية بمصالحه والاصطفاف في سبيل الخير العام والوئام والتلاقي.

وقال سلامة، بمناسبة عيد الأضحى: ” عيد مبارك لكل أصدقائي المسلمين ولعموم الشعب الليبي. فليكن العيد مناسبة للتضحية بنزواتنا ومصالحنا واصطفافاتنا في سبيل الخير العام والوئام والتلاقي”.