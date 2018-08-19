الأمم المتحدة تحمّل حكومة الوفاق مسؤولية تنامي نفوذ المليشيات في طرابلس

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني، بممارسة دور فاعل لكف يد المليشيات التي تعمل إسميا تحت إشرافها، عن مهاجمة المؤسسات العامة والتدخل بشؤونها.

وأعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات، داعية حكومة الوفاق إلى الاضطلاع بدورها وفرض عقوبات رادعة بحق تلك المليشيات.

وأوضحت البعثة عبر حسابيها على تويتر وفيسبوك أن بعض أفراد المليشيات المسلحة المنتشرة في طرابلس العاملة إسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تهاجم المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال.

وأشار البيان إلى أن التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور.

وحثت البعثة حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، وأشار البيان إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعدت تقريراً بهذا الشأن إلى المجتمع الدولي.

وشدد البيان بأن الأمم المتحدة ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أية مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي.