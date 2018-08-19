غسان سلامة يكشف عن حزمة من الإصلاحات المالية والاقصادية في ليبيا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، إن ليبيا “تشظت بعد 2011 ، معتبرًا أنه لم تعد هناك سلطة قائمة عادلة في عملية توزيع الثروة”.

و أشار غسان سلامة، في مقابلة مع تلفزيون “ليبيا الحدث”، أذيعت مساء الأحد، إلى أنه ليس هناك “حلًا عجائبيًا” في ليبيا، وإنما الحل “تراكمي” لمعالجة كافة الأزمات القائمة في ليبيا خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأضاف سلامة، أن لديه “صورة أفضل عن وسائل التباطؤ في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه”، لكن إصراره على العمل “ما يزال كما هو”، وأنه أصر على إعادة البعثة للعمل من داخل ليبيا و”تعزيز الفريق العامل في البعثة ليكون أداؤه أفضل”.

و أكد سلامة أن هناك حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية سيجري العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية في ليبيا تلقت طلبًا من سلطات البلاد، لمساعدتهم على إصلاح الخلل القائم في توزيع الإيرادات.

وأوضح سلامة أن شروط نجاح هذه العملية تتمثل في توحيد المؤسسة الاقتصادية، وفي مقدمتها البنك المركزي، وتعديل سعر الصرف وتقليص السعر الموازي للعملة الأجنبية الذي “تغول” مقارنة بالسعر الرسمي، ووضع حد للتهريب الذي ارتفعت معدلاته خلال الفترة الأخيرة.

و أفاد سلامة أن هناك مراجعة جرت لتقييم أداء عمل البعثة الأممية في ليبيا، أفضت إلى استحداث مناصب من بينها نائب رئيس البعثة للشؤون السياسية، الذي شغلته القائمة بالأعمال الأمريكية السابقة ستيفاني وليامز، التي كانت تتنافس على هذا المنصب مع آخرين.

و قال غسان سلامة، إن هناك خبيرًا اقتصاديًا دوليًا سيلتحق بالعمل ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن البعثة تولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي أهمية قصوى.