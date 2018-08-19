مسلمو مليلية مهددون بالحرمان من الأضحية بسبب عطلة الإدارات المغربية

عجز سكان مدينة مليلية عن إدخال حوالي 1000 خروف مستورد من المغرب ، بعد قرار سلطات المدينة القاضي بالحصول على شهادة صحية، مسلمة من المصالح البيطرية المغربية تؤكد سلامة الأضاحي قبل الإذن بدخولها، حسب الجمعية الإسلامية بمليلية، علما أن الإدارات المغربية في عطلة إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

ويتعذر الحصول على شهادة إدارية، نظرًا لتعاقب العطل الرسمية بالمغرب بعد عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، فيوم الإثنين 20 أغسطس عطلة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ثم عيد الشباب يوم الثلاثاء ، وبعده عطلة الأربعاء والخميس احتفالًا بعيد الأضحى.

ويعزي مسلمو المدينة سبب المشكلة إلى قلة الأضاحي التي تم استيرادها من طرف الفلاحين المسموح لهم بذلك، فرغم تجاوزها الـ 900 كبش، إلا أنها نفدت بعد طرحها في الأسواق بـ48 ساعة.

وما زالت الكثير من الأسر المسلمة في حاجة إلى الأضاحي، وقد وضع 500 طلب بهذا الخصوص لدى سلطات المدينة حسب صحف إسبانية.

وذكر موقع “اليوم24” المغربي أن السؤولين السياسيين بالمدينة بدأوا يتقاذفون التهم فيما بينهم، ويحمل كل واحد منهم الآخر المسؤولية.

ويعاني مسلمو مدينتي سبتة ومليلية -المتواجدتين داخل التراب المغربي والتابعتين لاسبانيا- كل سنة من مشكلة الأضاحي، حيث تحاول السلطات عرقلة عملية استيرادها من المغرب بحجة إصابتها بـ “الحمى القلاعية” ، لكنهم يتشبثون بها رافضين شراء الخراف الإسبانية.