مقتل طفل وإصابة 5 آخرين في انفجار لغم شرق الجزائر

تسبب انفجار لغم شرق الجزائر، مساء السبت، في مقتل طفل وإصابة 5 أطفال آخرين.

وعاش سكان قرية اغزر امزياف في محافظة البويرة، شرق البلاد حالة من الهلع إثر انفجار اللغم، بشكل مفاجئ، بينما كان الأطفال يلعبون بالمكان.

وأفاد بيان صادر عن مصالح الدفاع المدني أن الحادثة تسببت في مقتل طفل يبلغ من العمر 12 سنة، بعد إصابته ببتر في رجله اليمنى.

وتسبب الانفجار في بتر الرجل اليمنى وأصابع الرجل اليسرى للضحية الثانية الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، في حين بترت رجلي الضحية الثالث وهو في سن الـ10 أيضا.

ووفقًا لنفس المصدر فقد أصيب الضحية الرابع البالغ من العمر 16سنة بجرح عميق في الرجل اليسرى، فيما أصيب الضحية الخامس وهو في 11 سنة من عمره، بجروح خفيفة على مستوى الرجل اليسرى.