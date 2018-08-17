غسان سلامة يجري مباحثات مع شخصيات ليبية في بنغازي

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية في مدينة بنغازي، مساء الخميس، آخر التطورات بشأن الأزمة الليبية.

وقال الدكتور مختار الجدال الأكاديمي والسياسي وعضو المجلس الانتقالي السابق، إن “الحضور أكدوا للمبعوث الأممي على ضرورة بحث مسألة الفيدرالية وضرورة تطبيقها بحيث يكون لكل إقليم حكومته ولن ترتبط مشاكل أي إقليم بمشاكل الأقاليم الأخرى، بحيث يمكن التحكم في الأموال والمشاريع في كل إقليم”.

وأضاف الجدال لـ”إرم نيوز”، أن “غسان سلامة شدد خلال الاجتماع على أن الانتخابات قد تكون حلًا لمشاكل ليبيا، لكن الحضور أبدوا تخوفهم من أن الميليشيات التي تتحكم في طرابلس ربما لن تقبل بنتائج الانتخابات”.

كما اعتبر الحضور أن “الاستفتاء على الدستور لا يخدم جميع الشعب الليبي ومكوناته، بل يخدم مصالح الإسلام السياسي وتحديدًا طائفة الإخوان المسلمين”، بحسب الجدال.

ويجري سلامة هذه الأيام عدة اجتماعات ولقاءات ومؤتمرات إعلامية في مدينة بنغازي شرق ليبيا.