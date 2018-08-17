المغرب يطالب أوروبا بتمكينه من دخول “اليوبورل” لتعزيز التنسيق الأمني

طالب عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، بتمكين بلده من ولوج قاعدة بيانات المكتب الأوروبي للشرطة (اليوروبول) على قدم المساواة مع الدول الأوروبية.

وشدد الخيام في مقابلة مع وكالة “إيفي” الإسبانية للأنباء، على “ضرورة التنسيق الأمني بين المغرب وأوروبا، خاصة في مجال الرصد والإنذار المبكر بشأن التطرف العنيف في أوساط الجاليات المغربية المقيمة في أوروبا”.

وأشار إلى أن المغرب “وضع إستراتيجية للوقاية من خطر التطرف في أوساط الجاليات المغربية في الخارج، لذلك يجب تبادل المعلومات”.

ولفت إلى أن المغرب “سبق وطلب من الأوروبيين تقاسم المعلومات المتوفرة عن حالات التطرف المسجلة لدى الشبان المغاربة في المهجر والذين يتميز أغلبهم بازدواجية الجنسية”.

كما أشار إلى توصية أصدرها البرلمان الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي، بتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات الشخصية مع المغرب.

وقال الخيام إن “الأمن المغربي ينسق مع عدد من نظرائه في أوروبا، لكن ذلك التنسيق بحاجة إلى أن يُعزز، وأن يكون مستدامًا ونشطًا”، مشيدًا بمستوى التنسيق والتبادل مع مصالح الإسبانية على وجه الخصوص.