الأمن التونسي يوقف “متشددًا” خطط لمهاجمة موقع تابع للجيش

أحبطت قوات الأمن التونسية، مخططًا لتنفيذ “هجوم إرهابي” ضد موقع تابع للجيش في محافظة “بنزرت” شمالي البلاد، وفق ما أكدته تقارير إخبارية محلية في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

ونقلت إذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، عن مصادر أمنية تونسية قولها، إن “قوات الحرس الوطني التونسية أوقفت عنصرًا متشددًا في العقد الرابع من عمره في محافظة سوسة الساحلية”.

وأضافت أنه “جرى توقيف ذلك الشخص بعد ورود معلومة من قبل الأمن الوطني التونسي تفيد بتحضيره للقيام بعملية إرهابية تستهدف منشأة عسكرية في محافظة بنزرت، عقب عودته من فرنسا لقضاء عطلته في تونس“.

وتابعت أنه “جرى تعميم المعلومة على جميع الوحدات الأمنية التونسية، حيث تمكنت قوات الحرس الوطني من معرفة هوية المتهم والذي تم توقيفه في أحد المطارات، وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.