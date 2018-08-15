غسان سلامة يلمح إلى تأجيل الانتخابات في ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تحتاج مزيدًا من الوقت حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في أجواء ملائمة.

وأوضح سلامة خلال لقاء مع وسائل الإعلام في بنغازي شرق ليبيا الأربعاء، أن “البعثة تدرس فكرة البدء في الانتخابات قبل نهاية العام”، مشيرًا إلى “الحاجة لقانون تستند إليه، وإلى استباب الأمن بشكل أفضل خصوصًا في غرب البلاد”.

وشدد على أن “البعثة الأممية إلى ليبيا، تؤيد إجراء الانتخابات كحل لمشكلة الشرعية وازدواجية المؤسسات في السلطات التنفيذية والتشريعية”.

وأضاف أن “إرادة الشعب الليبي هي التي تقرر من تريد بشرط أن يسمح الوضع القانوني والأمني بذلك لليبيا”.

وحول الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة في البلاد لهذه الفترة، أكد سلامة أنه “لا يدعم هذه الإصلاحات فقط، بل سيكون جديًا في تنفيذها مع الأطراف المعنية في ليبيا إلى جانب أطراف من المجتمع الدولي”.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سبق له أن اقترح “المؤتمر الوطني الجامع” في حال انسداد طرق التوافق الحالية.

وحسب مقترح سلامة، يتشكل المؤتمر الجامع من قيادات اجتماعية وسياسية وحزبية ومناطقية، ويبلغ تعداد أعضائه 800 عضو.

لكن هذا المقترح لم يلق تأييدًا كاملًا في كل أنحاء ليبيا.