حفتر يأمر بالإبقاء على حالة التأهب القصوى في “الهلال النفطي”

أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بضرورة الإبقاء على حالة “التأهب القصوى” في منطقة الهلال النفطي، وتعهد بدحر “الإرهابيين”.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده حفتر يوم الأربعاء، في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، في منطقة “الرجمة” مع آمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية الليبية المنتشرة على طول منطقة الهلال النفطي، وفق ما ذكر مكتب إعلام القيادة العامة للجيش على صفحته في “فيسبوك”.

وذكر مكتب الإعلام للقيادة العامة، أن حفتر “اطلع خلال الاجتماع على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن في تلك المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقًا وحتى بن جواد غربًا وذلك بعد أسابيع من تحرير المنطقة من ميليشيات إبراهيم الجضران”.

كما نوّه حفتر بـ”انتصارات القوات المسلحة في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد”.