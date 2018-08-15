الجزائر.. 15 حزبًا يطلقون مبادرة لدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

أطلقت أحزاب جزائرية، اليوم الأربعاء مبادرة لدعم ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وأعلنت الأحزاب التي بلغ عددها 15 مبادرتها التي حملت عنوان، “الاستمرارية في إطار الاستقرار والإصلاح”، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، لكن المبادرة غاب عنها حزبا الائتلاف الحكومي.

ومن أبرز الأحزاب التي انخرطت في المبادرة، حزب التحالف الوطني الجمهوري”، وحركة “الوفاق الوطني”، وحزب “الكرامة”، والثلاثة أحزاب وسطية، فيما تمتلك الأحزاب مجتمعة 25 مقعدًا في البرلمان من أصل 462.

وأعلن بلقاسم ساحلي، رئيس “التحالف الوطني الجمهوري”، أن المبادرة تعتبر “عملًا تحضيريًا للقاء شامل سيجمع بين الأحزاب الداعمة للاستمرارية في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر المقبلين”، لافتًا إلى أن “التشكيلات السياسية المجتمعة تجدد دعمها للرئيس بوتفليقة”.

وكشف أن المبادرة ستلتقي، “في المستقبل القريب”، تنظيمات طلابية بالجامعات الجزائرية، فيما رفض ساحلي، وصف الأحزاب صاحبة المبادرة بـ”المجهرية أو الصغيرة”، في إشارة إلى وزنها النيابي الضعيف.

وأكد أن تلك التشكيلات السياسية الناشئة، تمثل 25 نائبًا في البرلمان، وألفين و700 منتخب محلي، وأكثر من 1.5 مليون صوت انتخابي في الانتخابات النيابية والمحلية السابقة، مشيرًا إلى أن لتلك الأحزاب خطة بحال رفض بوتفليقة الاستجابة لمطالب الترشح.

وكان لافتًا غياب حزبا الائتلاف الحاكم وهما جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، رغم أنهما أعلنا سابقًا دعمهما ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

ولم يحسم بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم في عام 1999 وفاز ب3 ولايات متتالية، موقفه من المشاركة في الانتخابات، لكن أحزاباً وشخصيات معارضة يطالبون الرئيس بعدم الترشح لولاية خامسة بسبب متاعبه الصحية.