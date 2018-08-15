تونس.. الشاهد يتجاهل دعوات إقالته و يتعهد بشنّ “حملة شرسة” على الفساد‎

تجاهل رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، الدعوات المتصاعدة لإقالته من منصبه، و تعهّد بالمقابل بتكثيف الحملة التي يشنها على الفساد المستشري في البلاد، و التي تواجه شكوكًا واسعة.

و نقلت إذاعة “شمس أف أم” التونسية الخاصّة عن الشاهد قوله، اليوم الأربعاء:”الفساد موجود في كل المجالات، وكلما ازدادت مقاومته ازدادت شراسته أكثر”، و ذلك في أول تصريح له بعد صمت استمرّ عدة أسابيع.

وأضاف “الشاهد” خلال زيارة ميدانية قام بها إلى ميناء رادس التجاري في العاصمة التونسية:”الحكومة ماضية بمقاومة هذه الظاهرة، ومحاصرتها، من خلال إرساء منظومة تشريعية متكاملة، ومتعددة الجوانب، ومواصلة إحالة العديد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى السلطات القضائية”.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسط توتّر متصاعد بينه و بين حركة “نداء تونس” يُنبئ بدخول العلاقة بين الجانبين في أزمة غير مسبوقة.

وفي السياق، لوّحت حركة “نداء تونس”، اليوم الأربعاء، بسحب الثقة من الحكومة التونسية، في حال رفض رئيسها يوسف الشاهد، الاستجابة إلى دعوة الحزب الحاكم في البلاد، بعرض حكومته على مجلس النواب لنيل ثقته.

وأقـرّ القيادي في “نداء تونس” منجي الحرباوي، بأنّ “حكومة يوسف الشاهد فقدت ثقة كل الأحزاب الداعمة لها”.

وقال الحرباوي في تصريح إذاعي، إن “كل المؤشرات تؤكد أن جلَّ الأحزاب التونسية الداعمة للحكومة الحالية قد انسحبت”، مضيفًا:”هذه الحكومة فقدت شرعيتها، وحزامها السياسي، وعلى الشاهد عرض تجديد الثقة بحكومته على البرلمان”.

وأقرَّ الحرباوي، بأن المهلة السياسية التي تمّ تقديمها لرئيس الحكومة، والمقدرة بعشرة أيام من أجل عرض ثقة حكومته على البرلمان قد انتهت، وتابع:”اليوم نحن كحزب نداء تونس رفعنا دعمنا ومساندتنا لحكومة الشاهد، على اعتبار أنها لم تلتزم بالمهلة المحددة”.

وشنّت حركة “نداء تونس”، في وقت سابق، هجومًا عنيفًا على رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووصفته بـ”الخائن، وجندي الإخوان المسلمين”، وذلك في تصعيد غير مسبوق، بات يهدّد بقطيعة نهائية بين الحزب الحاكم في البلاد، والحكومة.

وقال القيادي في حركة “نداء تونس” خالد شوكات، إنّ الجمهورية التونسية أصبحت اليوم في خطر حقيقي، “وإنّ نخبة من السياسيين تتقاسم الشعور بالقلق على وضعية البلاد، التي وصلت إلى مرحلة انهيار غير مسبوقة، مستندًا في ذلك إلى آخر نتائج استطلاع رأي، كشف أن نسبة التشاؤم في أوساط التونسيين تفوق 80%، علاوة على تردي الخدمات في قطاعات: الصحة، والتعليم، والماء، والكهرباء”.