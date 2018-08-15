مبعوث الجامعة العربية يحثّ الليبيين على إجراء الانتخابات في أقرب وقت

أعرب مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية، صلاح الدين الجمالي، اليوم الأربعاء، عن أسفه لعدم تمكن مجلس النواب الليبي من إصدار قانون الاستفتاء، مطالبًا بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وطالب الجمالي من الليبيين والمؤسسات الشرعية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

وقال الجمالي في تصريح خاص لقناة محلية إنه “يجب على الساسة في ليبيا أن يقدروا رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب وقت لإنهاء المعاناة”.

وحسب الجمالي، فإن كلًا من القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج ، لديهما رغبة أكيدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت وفقًا لاتفاق باريس.

وأوضح الجمالي أن الدستور ليس أهم من الانتخابات في هذه الفترة، مذكرًا بأن هناك أطرافًا – لم يسمّها- تسعى لعرقلة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه “كلما تأخرت العملية الانتخابية زادت معاناة الشعب الليبي”.

وشدد على أن التدخل الخارجي لن ينتهي إلا بالانتخابات ووجود دولة قوية وموحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي فشل لأكثر من 4 جلسات في إقرار قانون الانتخابات، غير أن جلسته يوم الثلاثاء الماضي توصل النواب فيها للاتفاق على تعديل دستوري ، ودسترة المادة السادسة التي تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية حسب الأقاليم التاريخية مع ضرورة حصول الموافقة على الدستور بأغلبية الثلثين من المسجلين في الانتخابات.