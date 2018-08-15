صحفي ليبي يضرب عن الطعام منذ 7 أيام

يواصل الصحفي الليبي عمارة الخطابي إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي، تعبيرًا عن رفضه للوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن الليبي.

وقال مصدر مقرب من عائلة الخطابي بمدينة طرابلس لـ “إرم نيوز” إن الخطابي لن يتوقف عن الإضراب عن الطعام حتى يحقق هدفه، وهو أن ينظرَ المسؤولون الليبيون في كافة أنحاء البلاد للوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي للمواطن الليبي.

وحول اختياره أسلوب الإضراب عن الطعام كوسيلة تعبير، دون الوسائل الأخرى، خاصة أنه صحفي ورئيس تحرير صحيفة “الأمة”، أوضح المصدر بأن الخطابي يدرك ” أن كل الوسائل لم تعد مجدية، كما أن صحيفته متوقفة عن الصدور منذ العام 2014 “.

يذكر أن الخطابي كان قد تعرض للاعتقال في شهر نيسان/أبريل العام 2013 على خلفية مقال صحفي كتبه في صحيفته انتقد فيه بعضًا من العاملين في سلك القضاء الليبي، واصفًا إياهم في مقالته بـ “عدم النزاهة”، غير أن هذا الحكم أسقط لاحقًا من قبل القضاء، بعد ضغوط إعلامية داخلية وخارجية، وتدخل منظمات إنسانية مثل هيومن رايتس ووتش.

ويضطر المواطنون الليبيون للوقوف ساعات طوال في طوابير أمام المصارف للحصول على سيولة مالية، وفي خضم ذلك تعرض اليوم الأربعاء أحد المواطنين في مدينة إجدابيا، شرق البلاد، لارتفاع في ضغط الدم أمام أحد المصارف أسفر عن وفاته بعد دقائق من وصوله للمستشفى.