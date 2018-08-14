ميليشيا البقرة تعلن الاستنفار بعد إغلاق طريق استراتيجي بالسواتر الترابية في طرابلس

قام مسلحون، يوم الثلاثاء، بإغلاق طريق استراتيجي في العاصمة الليبية طرابلس بالسواتر الترابية؛ احتجاجًا على استمرار اختطاف ميليشيا لخمسة أشخاص من منطقة سوق الجمعة.

وأكدت مصادر محلية لـ “إرم نيوز” أن طريق الشط الذي يوصل بين طرابلس وضاحيتها الشرقية تاجوراء ومدن أخرى، بات مقفلًا تمامًا، اعتبارًا من ظهيرة اليوم، من جهة جزيرة دوران تاجوراء وقاعدة معيتيقة، ومنع المسلحون مرور السيارات في الاتجاهين.

وتطالب ميليشيا البقرة ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق، والتي تسيطر على مطار وسجن معيتيقة، بإطلاق سراح معتقلين متشددين، كشرط لإطلاق سراح المختطفين لديها.

وسبق أن شنت ميليشيا البقرة، التي يتزعمها المدعو بشير خلف الملقب بالبقرة، هجومًا على مطار معيتيقة؛ بهدف تحرير معتقلين متشددين من السجن الموجود داخل أسوار المطار، مما أدى إلى تضرر المطار وإصابة إحدى الطائرات وتوقف حركة الملاحة من وإلى المطار الوحيد في العاصمة طرابلس.

وقال سكان من تاجوراء لـ “إرم نيوز”: إن ميليشيا البقرة أعلنت الاستنفار الكامل في صفوف قواتها، وإن المخاوف تتصاعد من حدوث مواجهة مسلحة بين الطرفين.

بدوره، أكد مصدر في مطار معيتيقة الدولي؛ ردًا على استفسار لـ “إرم نيوز”، أن المطار يعمل بشكل اعتيادي، وقال: “الأمور طيبة والرحلات مستمرة بشكل طبيعي”، دون مزيد من التفاصيل.

وأغلق محتجون، مساء يوم الإثنين، طريق الشط بالإطارات المشتعلة؛ احتجاجًا على اختطاف الأشخاص الخمسة من قبل ميليشيا البقرة في تاجوراء، قائلين إنهم اختطفوا على سيطرة تابعة للميليشيا، وبناءً على الهوية .