شجار مسلح داخل مقر مجلس النواب الليبي

قال مصدر بمجلس النواب الليبي إن الشجار الذي وقع في البرلمان انتهى، كاشفًا عن إصابة شخصين نتيجة إطلاق النار هما النائب صالح هاشم ورجل الأمن عادل الشاعري.

و في اتصال مع إرم نيوز، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن المصابين “هاشم والشاعري غادرا المستشفى بصحة جيدة، وإن الأمور عادت إلى طبيعتها بمقر النواب”، موضحًا بأن الخلاف كان شخصيًا ولا يتعلق بأي أسباب حول العمل البرلماني أو موضوع الجلسة.

كما أشار أن الجلسة تم فيها الاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري مع دسترة المادة السادسة التي تقضي بأن يتم الاستفتاء وفق الأقاليم الثلاث التاريخية ويشترط حصول المسوَّدة على موافقة ثلثي المقترعين في كل إقليم على حدة.

وكان مصدر أمني من داخل مجلس النواب الليبي قال، في وقت سابق، إن شجارًا وقع بين أفراد من الحرس الرئاسي في المجلس داخل مقر البرلمان.

ويأتي الحادث، قبيل بدء الجلسة الخاصة بالتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بحسب وسائل إعلام محلية.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث عديدة افتعلها الحرس الرئاسي لمجلس النواب، فيما يرجع خبراء أمنيون هذه الحوادث، لطريقة تعيين هؤلاء الأفراد التي تتم دون دورات وتدريب متخصص، فضلًا عن نوعيتهم.