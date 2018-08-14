إغلاق طريق حيوي في طرابلس الليبية جراء خطف ميليشيا “البقرة” 5 أشخاص

أغلق محتجون طريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الاثنين، بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على خطف ميليشيا “البقرة” لخمسة أشخاص من منطقة سوق الجمعة، جرى استيقافهم على الهوية.

وردد المحتجون هتافات ضد ميليشيا “البقرة”، ذات التوجه الإسلامي المتشدد، كما أطلقوا الرصاص في الهواء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المنطقة تشهد احتقاناً بين ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق وميليشيا “البقرة” ومقرها تاجوراء، والتي تطالب ميليشيا الردع بإطلاق سراح إسلاميين متشددين من سجن معتيقة، مقابل إطلاق سراح المختطفين.

وسبق أن هاجمت ميليشيا “البقرة” سجن معتيقة الواقع داخل مطار معتيقة الدولي والذي تشرف عليه ميليشيا قوة الردع الخاصة، سعياً منها لتحرير متشددين إسلاميين، مما تسبب في خسائر في المطار، وإصابة إحدى الطائرات وإيقاف حركة الطيران.