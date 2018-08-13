مقتل 14 “إرهابيًا” في كمين للجيش الليبي

قتلت كتيبة تابعة للجيش الليبي 14 شخصًا وصفتهم بأنهم “إرهابيون”، إثر كمين نصبته لهم بين مدينتي طبرق وأجدابيا، شرقي ليبيا، اليوم الإثنين.

وقال مصدر عسكري في “الكتيبة 101 مشاة خفيفة” لـ”إم نيوز” إن “دورية عسكرية تابعة للكتيبة استطاعت ظهر اليوم رصد مجموعة إرهابية جنوب الموقع العسكري المسمى ببوابة 200 بين مدينتي طبرق وأجدابيا”.

وأضاف المصدر العسكري أن “الدورية وفق معلومات استخباراتية مسبقة تحركت للمكان المرصود في الصحراء واستطاعت اعداد كمين محكم ومفاجأة الإرهابيين وتم التعامل معهم وقتل 14 إرهابيًا، وأسر مجموعة أخرى”.

وتتحرك المجموعات المسلحة في الصحراء الواقعة جنوب أجدابيا وتستهدف دوريات وتمركزات الجيش البعيدة عن المعسكرات والآليات الثقيلة ومهاجمتها، وأغلب أفراد تلك المجموعات فارون من مدينة بنغازي وأجدابيا ودرنة ويتخذون من الصحراء مسرحًا لتحركاتهم المستمرة.