تقرير: اثنان من قتلة زعيم بنغلاديش مجيب الرحمن يتنقلان بين ليبيا وباكستان‎

كشف تقرير إخباري، نشره موقع Bdnews24 الإخباري، أن اثنين من قتلة الزعيم البنغلادشي الشيخ مجيب الرحمن يتنقلان بين باكستان وليبيا.

وقال التقرير إن من بين 12 مدانًا، تم شنق خمسة في 28 كانون الثاني/ يناير 2010، وتوفي شخص واحد لأسباب طبيعية، بينما ما زال الستة الآخرون طليقي السراح.

والمدانون الستة الذين ما زالوا مطلقي السراح هم، عبدور رشيد، وشريف حق دليم، ومحمد راشد تشودري، وشمب نور تشودري، وعبدالماجد، ورسولدار مسلم دين، وقد أصدر الإنتربول إشعارًا أحمر ضدهم.

وأكد المكتب المركزي الوطني ” NCB” وشعبة الإنتربول في بنغلاديش، أن شمب نور شودري يقيم حاليًا في كندا، في حين أن محمد راشد تشودري موجود في الولايات المتحدة.

وبحسب الشرطة، فإن المعلومات تشير إلى أن رسولدار مسلم دين يقيم في الهند، فيما ينتقل عبور عبدالرشيد وشريف حق دليم بين باكستان وليبيا، ويقال إن عبدالماجد مقيم في السنغال.

ويجري المكتب المركزي الوطني اتصالات منتظمة بالبلدان التي قد يقيم فيها المدانون الآخرون، لكنهم لم يتلقوا أي معلومات محددة عنهم.

وقتل الشيخ مجيب عبدالرحمن ومعظم أفراد عائلته بوحشية، في 15 آب/ أغسطس 1975، بعد أربع سنوات من استقلال بنغلاديش على يد ضباط الجيش .

ونجت الشيخة حسينة رئيسة الوزراء حاليًا وأختها الشيخة ريحانة من المذبحة؛ لأنهما كانتا في الخارج، ولكن أمهما وأخواتهما الثلاثة ومجموعة من أقربائهما قتلوا في الانقلاب.