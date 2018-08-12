المغرب يخالف السعودية في تحديد موعد عيد الأضحى

سيكون يوم الأربعاء، 21 أغسطس/آب، أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة إثر عملية المراقبة التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء يوم الأحد.

وجاء في بلاغٍ للوزارة أنَّها راقبت هلال شهر ذي الحجة 1439 هجرية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتًا شرعيًا، وعليه فإنَّ عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس/آب 2018 ميلادي، على خلاف كثير من الدول العربية التي اعتمدت في تحديد موعد العيد على إعلان السعودية التي حددت يوم الإثنين المقبل يوم وقفة عرفة وعليه يكون العيد يوم الثلاثاء 20 أغسطس/آب.