السلطات الليبية تعتقل متورطين بإسقاط مروحية للجيش قبل 4 سنوات

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، من ضبط 4 أشخاص، قالت إنهم من المتورطين في إسقاط مروحية للجيش الليبي في منطقة المواني النفطية عام 2014، وكان الحادث أدى إلى مقتل طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد.

وبحسب بيان الإدارة، الذي وزع على وسائل الإعلام، السبت، فإن المروحية أسقطت مطلع شهر فبراير/شباط عام 2014، وذلك عقب تزودها بالوقود من مطار السدرة، حسبما ذكر العقيد علي الشيخي من سلاح الجو الليبي حينها.

ووفقًا لمعلومات سابقة، فإن المروحية سقطت في البحر بعد الرماية عليها بمدفع مضاد للطائرات، ولم يتم العثور على جثامين الطيارين حتى الآن.

وأكدت إدارة البحث الجنائي، اعتراف المتهمين بأنهم أسقطوا الطائرة بتعليمات من إبراهيم الجضران، الذي كان يقوم بمهمة آمر حرس المنشآت النفطية من قبل الحكومة المؤقتة بطرابلس، أو ما يعرف بحكومة “الغويل” حينها.