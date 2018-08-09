البرلمان الليبي يعتبر سفير إيطاليا لدى طرابلس “شخصًا غير مرغوب فيه”‎

اعتبر البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد السفير الإيطالي لدى البلاد، جوزيبي بيروني، شخصًا “غير مرغوب فيه”، مطالبًا روما بتغييره.

وجاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، الخميس.

ويأتي البيان على خلفية تصريحات أدلى بها “بيروني” لقناة “ليبيا روحها الوطن” (خاصة)، قبل أيام، قال فيها إنه يرفض إجراء انتخابات في ليبيا “بأي ثمن”، وأن أطرافًا (لم يسمها) تضغط للتعجيل بها من أجل “الاستيلاء على السلطة”، وفق الأناضول.

وأثارت التصريحات ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة؛ إذ اعتُبرت “تدخلًا في الشأن الليبي بنزعة استعمارية”.

وطالب بيان البرلمان روما بالاعتذار إزاء ما اعتبره “إهانة”، محذرًا من تأثير مثل تلك التصريحات على مستقبل العلاقات بين البلدين.