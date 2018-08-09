تونس.. تحالف واسع مرتقب لمواجهة حركة النهضة في الانتخابات

بدأت أحزاب وقوى سياسية تونسية، الإعداد لتشكيل جبهة سياسية عريضة، لمنافسة حركة النهضة الإسلامية، خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في البلاد، حسب ما ذكرته تقارير إخبارية محلية.

وأفادت صحيفة “الشارع المغاربي” الأربعاء، أن بهذه الجبهة السياسية التونسية التي ستجمع كل الأحزاب المنشقة عن حزب حركة “نداء تونس”، ستحمل تسمية “اتحاد نداء تونس”، مشيرة إلى أن الإعلان عنها سيكون في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل على الأرجح.

وأضافت أن “هذا التحالف السياسي المرتقب، سيجمع كلًا من حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس، ورضا بلحاج منسق حزب تونس أولا والملتحق أخيرًا بنداء تونس، ومحسن مرزوق أمين عام حركة مشروع تونس والطاهر بن حسين، رئيس حزب المستقبل، وسعيد العايدي رئيس حزب بني وطني”.

وتابعت أنه “ستوكل إلى هذا التحالف مهام إعداد الجبهة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوحيد المواقف السياسية”.

وأشارت إلى أن “هذه الجبهة ستكون برلمانية أيضًا، بما يعني تشكيل كتلة تضم أكثر من 70 برلمانيًا، الأمر الذي يجعل منها منها الأولى في مجلس النواب التونسي، قبل حركة النهضة الإسلامية التي تملك 68 نائبًا بالبرلمان التونسي”.

ولفتت إلى أن تحالف “اتحاد نداء تونس سيخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة خلال العام المقبل بقوائم مشتركة”.

وقال رضا بلحاج منسق حزب “تونس أولا”، إن “هدف التحالف هو جمع شتات أحزاب المعارضة المنقسمة والتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها بهدف إعادة التوازن للمشهد السياسي و خوض الاستحقاقات المقبلة بشكل موحد”.

وشدد بلحاج، في تصريح لـ”إرم نيوز”، على “أهمية هذه الجبهة”، مشيرًا إلى أن “الهدف من الالتحاق بهذه الجبهة هو تجاوز أزمة الحكم الحالية التي تقوم على التوافق المزيف بين نداء تونس وحركة النهضة”، على حد وصفه.

من جانبه، رأى المحلل السياسي عبدالله العبيدي، أن “الهدف من تكوين الجبهة هو البحث عن تحالفات لدخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقوة، إضافة إلى مواجهة ما يعرف بإخوان تونس”.

لكنه استبعد “صمود هذه الجبهة طويلًا بسبب تباين مكوناتها فكريًا وسياسيًا”.

وقال عبدالله العبيدي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن “الجبهة السياسية الجديدة ستحدث انقلابًا في المشهد السياسي بالبلاد، لكنها ستكون جبهة ظرفية على الأرجح” حسب تعبيره.

يشار إلى أن كل مكونات التحالف الجديد، استقالت في وقت سابق من حركة “نداء تونس” بسبب خلافات مع مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي، قبل أن تتغير المعطيات وتعود للتنسيق معه خلال الأسابيع الأخيرة، وسط استفحال الأزمة السياسية.