المغرب يمنع رسميًا امتلاك الكلاب “الشرسة”

نشرت الجريدة الرسمية في المغرب المرسوم الخاص بتطبيق المادة 2 من القانون المتعلق بـ”وقاية الأشخاص وحمايتهم من خطورة الكلاب”، والذي يحدد أصناف الكلاب الخطيرة الممنوع على المواطنين “تملكها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها”.

وبهذا يدخل القانون الذي صادق عليه البرلمان سنة 2013 حيز التنفيذ رسميًا، ولم يعد بإمكان المغاربة امتلاك أنواع معينة من الكلاب الموصوفة بـ “وحوش الشارع” ، والتي حددها القانون في كل ” الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي، بشراسة تشكل خطرًا على الإنسان”، ويتعلق الأمر بسلالات: “ستافور دشاير بول تيري” ، ” والفصيلة الأمريكية المعروفة بـ “بيت بول”، و”الماستيف” وكلاب “البوير بول ” و” الطوسا”.

وينتظر المخالفون لهذا القانون عقوبات تتمثل في “الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم (ما يعادل حوالي 500 دولار)، و20000 درهم (2000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،” حسب الجريدة الرسمية.

ورغم أن النصوص القانونية المغربية كانت تتضمن عقوبات بحق كل من تسبب كلب يوجد تحت حراسته في إحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص أو قتله، إلا أن أغلب ملاك تلك الكلاب كانوا يتجولون بكل حرية وسط الشوارع مسببين حالة من الرعب للمارة، بل إن بعض المجرمين كانوا يتخذونها وسيلة للتهديد، وسجلت بالفعل عدة حالات اعتداء بالكلاب، لذا قوبل القانون منذ بداية نقاشه داخل البرلمان المغربي بترحاب كبير.