الجزائر تعلن عن أول حالتي وفاة بصفوف الحجاج

أعلنت سفارة الجزائر بالرياض، اليوم الثلاثاء وفاة اثنين من رعاياها الحجاج أثناء تأديتهما المناسك بالبقاع المقدسة.

وكلفت السفارة القنصل العام بجدة، عبدالقادر قاسمي الحسني، بمتابعة الوضع الذي يخصّ وفاة سيدة عمرها 80 عامًا وشيخ يبلغ من العمر 85 عامًا.

ونفى الدبلوماسي الجزائري في تصريحات إعلامية، ما تردد حول “وفاة غير طبيعية، ناجمة عن إهمال وتقصير”، مبرزًا أن سبب الوفاة يرجع إلى التقدم في السن.

وشهدت بعثة الحج الجزائرية قبل أيام موجة انتقادات عارمة، بسبب ما تمّ اعتباره “فوضى بإدارة شؤون الحجاج”، وكذلك مساسًا بسمعة “حج الكرامة”.