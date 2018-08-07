موريتانيا.. اعتقال الناشط الحقوقي والمرشح البرلماني بيرام ولد اعبيدي

اعتقلت الأجهزة الأمنية الموريتانية يوم الثلاثاء، بيرام ولد اعبيد، الناشط الحقوقي والمرشح للانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، من منزله في العاصمة نواكشوط.

وقال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة بحركة “إيرا” ولد اعبيدي، في رسالة بعث بها عبر تطبيق “واتساب” إلى وسائل إعلام محلية، إن “عناصر من الشرطة أيقظوه من منزله بنواكشوط صباح اليوم وطلبوا منه مرافقتهم لمركز الشرطة، دون معرفة الأسباب”.

يشار إلى أن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة اختصارًا بحركة “إيرا”، تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، على يد نشطاء مناهضين للعبودية، أبرزهم رئيس الحركة الحالي ولد اعبيدي.

وتتهم السلطات الموريتانية الحركة بـ”السعي للعمل على تخريب البلد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع”؛ ما دفع وزراة الداخلية لعدم منحها التراخيص اللازمة للتحوُّل إلى حزب سياسي.