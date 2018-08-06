المغرب.. تحذير من تداعيات مشاركة بنكيران في “مؤتمر الشبيبة”

يشارك الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” رئيس الحكومة المغربية السابق عبدالإله بنكيران في مؤتمر الشبيبة التابع لحزبه.

وقال الكاتب الوطني لشبيبة حزب “العدالة والتنمية” إنَّ بنكيران تلقى دعوة لحضور مؤتمر الشبيبة المتواصل منذ الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه المشاركة وسط احتجاج من قبل قيادات حزبية لمشاركة بنكيران في هذا المؤتمر، مشيرين إلى أن حضوره في تظاهرة سابقة للشبيبة، في شباط/ فبراير الماضي، فجَّر أزمة داخل الائتلاف الحكومي عقب مهاجمة بنكيران لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

وكادت تلك الأزمة، تعصف بالتحالف الحكومي الذي لا يتوانى مراقبون عن وصفه بـ”الهش”.

وكان بنكيران حاضرًا في نقاشات مؤتمر الشبيبة، إذ رأى حزبيون أن من غير المناسب إشراك بنكيران في جهود الإصلاح الداخلية للحزب في المرحلة المقبلة؛ التي تُعدُّ تشريعات 2021 هدفها الأسمى.

وترافق الجدل مع خسارةِ بنكيران في انتخابات رئاسة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للحزب؛ إذ حلّ في المركز الأخير بالانتخابات التي جرت السبت الماضي، وتُوَّجت بإعادة انتخاب عبد الرحيم شيخي لولايةٍ ثانية.