المغرب.. العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في النفايات

عُثر على هيكل عظمي داخل “كيس” وسط حاويات للنفايات، في إقليم اشتوكة آيت باها في المغرب، الأحد، وفق ما ذكر شهود عيان.

وفي التفاصيل، فور عثور ساكنة الإقليم على الهيكل العظمي، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى التواجد في المكان نفسه، لتفحص الهيكل، ومعرفة ملابسات الحادثة.

وذكر شهود عيان، أن الهيكل العظمي يعود لمرأة مجهولة الهوية، قُتلت بطريقة بشعة، ملفوفة بقلادة نحاسية، ليتخلص الجاني منها بوضعها في كيس للقمامة، للتخلص من جريمته .

وقررت السلطات التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها (الإقليم القريب من مدينتي مراكش وأكادير)، البدء بالبحث عن معطيات لكشف هوية الهيكل، لاسيما مع العثور على شعر ملتصق بجمجمة الهيكل.