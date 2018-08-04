عقب أنباء اختطافه.. الكشف عن مصير وزير الأوقاف بحكومة الوفاق الليبية

أعلن جهاز المباحث العامة في العاصمة الليبية طرابلس رئيس الهيئة العامة للأوقاف عباس القاضي، نافيا بذلك أنباء تحدثت ظهر السبت عن اختطافه من قبل مجهولين.

وأكدت صفحة المباحث على موقع فيسبوك إن الاعتقال جاء بناء على شكوى تقدم بها عدد من أهالي الحجاج على خلفية قرار الهيئة القاضي بمنع اصطحاب مرافقين مع الحجاج كبار السن أثناء أداء مناسك الحج.

وأدى قرار رئيس الهيئة بارسال حجاج كبار في السن دون مرافقين إلى نتائج كارثية.

ونقلت مواقع محلية عن مصدر في المباحث العامة تسجيل 4 حالات وفاة أحدهم كبير بالسن توفي في مطار معيتيقة قبيل سفره إلى الديار المقدسة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحجاج ليبيين تفوق أعمارهم الثمانين عاماً وصلوا إلى مكة ولايعرفون كيف يتصرفون.

كانت وسائل إعلام محلية تحدثت السبت عن اختطاف رئيس الهيئة العامة للأوقاف عباس القاضي من قبل مجهولين في مطار طرابلس.

ويأتي تصريح المباحث العامة ليؤكد أن ما حدث للمسؤول ليس عملية اختطاف بل إجراء قانوني نتيجة تقصيره في أداء مهامه.