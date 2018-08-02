الأمم المتحدة: انخفاض ملموس في عدد الضحايا المدنيين بليبيا‎

انخفض عدد الأصابات بين المدنيين في ليبيا خلال تموز/ يوليو، مقارنة بحزيران/ يونيو الماضي.

وقال تقرير لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنها “وثقت 3 حالات وفاة و 5 إصابات بجروح في صفوف المدنيين خلال الشهر الماضي، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا”، مشيرة إلى هذا العدد هو “الأدنى على الإطلاق” منذ بداية العام الجاري.

وبين التقرير أن “معظم تلك الحالات نجم عن عمليات إطلاق نار، حيث تسببت في مقتل شخصين وإصابة 5 بجروح في طرابلس، يلي ذلك مخلفات الحرب المتفجرة التي تسببت في مقتل شخص واحد في بنغازي”.

كما وثقت البعثة “وقوع مزيد من الإصابات بلغت 20 ضحية جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في بنغازي وسبها وتازربو وزليتن وزوارة”.

يشار إلى أن البعثة وثقت في حزيران/ يونيو الماضي 16 حالة وفاة و15 إصابة بجروح بين صفوف المدنيين الليبيين، وكان من بين القتلى 12 رجلًا وامرأة واحدة و3 أطفال، فيما أصيب 9 رجال و3 نساء و3 أطفال بجروح.