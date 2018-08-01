تونس توقع اتفاقية تمويل لتعزيز مواجهة المتشددين

وقعت الحكومة التونسية اتفاقية تمويل مع بنك إكسيم التركي بقيمة 500 مليون دينار (200 مليون دولار)، لسد احتياجات حيوية في قطاع الأمن والدفاع بهدف تعزيز القدرات في مواجهة تهديدات المتشددين.

وأعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية في بيان، إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وقع اتفاقية التمويل مع بنك إكسيم.

وقال بيان الوزارة: “سيسمح هذا التمويل بتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة المخاطر الأمنية والإرهابية، عن طريق خط تمويل تم إسناده بشروط تفاضلية وبتحويل مباشر من البنك التركي وبما يخفف العبء على ميزان المدفوعات الخارجية ويسهم في الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة”.

وخلص البيان إلى أنه سيتم “تسديد التمويل المسند على فترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات بنسبة فائدة تساوي 1.5%، ويأتي استكمال إجراءات القرض في إطار تعهدات الحكومة لتدعيم القدرات اللوجيستية والعملياتية للجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من حيث توفير كلّ المتطلبات الضرورية لتحقيق أمن واستقرار البلد”.