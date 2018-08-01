المسماري : الدستور الليبي المعروض لا يصلح لإدارة عائلة

اعتبر الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن “الدستور المطروح حالياً لا يصلح حتى لإدارة عائلة، فما بالكم بإدارة دولة”.

وأضاف المسماري بحسب تسجيل صوتي مسرب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت ” إرم نيوز” عليه ولم يتسن لها التأكد من صحته وتوقيته، أن مسودة الدستور المعروضة على مجلس النواب الآن، تتضمن اكثر من 75 خطأ دستوري مما سيساهم في تدمير ليبيا.

وقال إن المعطل السياسي في ليبيا هم الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين فهم يطالبون بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور وذلك لأنه يخدم مصالحهم بالمماطلة وضمان استمرار وجودهم على سدة الحكم .

وأشار المسماري إلى أن الجميع رحب بالانتخابات إلا أنه حذر من عمليات مسلحة قد يقوم بها كل من تنظيم القاعدة وجماعة الاخوان المسلمين أثناء إجراء الانتخابات، مشدداً على أن المطالبة بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات ما هي إلا ورقة يستخدمها الإخوان لإطالة عمر الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد المسماري على أنهم في القيادة العسكرية مع رغبة الليبيين والمجتمع الدولي في ما يخص الانتخابات، إلا أنهم يرون أن الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مطلب لإيجاد بيئة أسماها بالفاسدة لعمل الإخوان والجماعات المقاتلة.

وكان مجلس النواب الليبي علق الثلاثاء جلسة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى الأسبوع بعد المقبل، بعد بروز خلافات على عدد من بنوده.