ميليشيا مسلحة تخطف 4 صحفيين في ليبيا

اختطفت مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، 4 صحفيين ليبيين، وفق ما أكده المركز الليبي لحرية الصحافة.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن “الصحفيين الأربعة يعملون في وكالتي رويترز وفرانس برس”، مشيرًا إلى أن “هذا الاعتقال التعسفي جاء إثر تغطية الصحفيين لأخبار الهجرة غير القانونية، في قاعدة أبو ستة البحرية بالعاصمة طرابلس”.

وطالب المركز، المجلس الرئاسي “بالتحرك ودعم الصحفيين الليبيين، ومبدأ حرية الصحافة، والحق في الوصول للمعلومات والأنباء، ووقف الممارسات والإجراءات التعسفية بحق أبناء المهنة”.

من جانبها، أوضحت وكالة الصحافة الليبية، أن “الصحفيين المعتقلين هم: هاني عمارة وأحمد العمامي من وكالة رويترز، ومحمود وحمزة تركية من وكالة فرانس برس”.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن “عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في ليبيا باتت شائعة وظاهرة بشكل كبير في عموم البلاد”، منوهة إلى أن “حوادث الاختطاف تنتشر بشكل خاص في 3 مدن ليبية هي: طرابلس وسبها وبنغازي”.

وحسب التقرير السنوي لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا العام الماضي، فقد وصل عدد حالات الاختطاف إلى 186 حالة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي 143 حالة.

وأكد التقرير توثيق ورصد 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي غير قانونية، إضافة إلى تهديدات ضد الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتًا إلى منع مراسلي وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية، من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.