تونس تعلن القبض على عنصر “خطير” ينتمي لتنظيم داعش

أعلنت السلطات التونسية اليوم، توقيف عنصر “تكفيري خطير” ينتمي لتنظيم داعش كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية.

وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية، إن “وحدات الحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري في حي التحرير بالعاصمة تونس”.

وأضاف البيان أن الموقوف “كان بصدد التخطيط لعمل إرهابي وأنه بالتحري معه تأكد أنه ينشط ضمن ما يسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش).”، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح بيان الداخلية، أنه “بعد إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إيداعه السجن”.

وتشهد تونس عمليات إرهابية من قبل عناصر تنتمي لتنظيم داعش كان آخرها هجوما قبل أسابيع تبنته كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، تسبب بمقتل 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة.