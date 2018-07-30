تونس.. إضراب مرتقب يهدد بشل الحركة في 6 مطارات

أكد الاتحاد العام للنقل التابع لاتحاد الشغل التونسي، قرار تنفيذ الإضراب العام المقرر يومي 1 و2 أغسطس/ آب المقبل، في جميع مطارات البلاد التابعة للديوان الوطني للمطارات، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم “على الفور”.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للنقل، منصف بن رمضان، إنه “لا تراجع عن هذا الإضراب، طالما أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق السابق مع الوزارة”، مؤكدًا أن “الإضراب سيتسبب في شلل تام في حركة الملاحة الجوية في تونس“.

وأوضح بن رمضان، أن “السلطات الوزارية تنكرت للاتفاق الموقع عليه يوم 18 فبراير/ شباط 2018 بوزارة النقل”.

وأكد الكاتب العام للاتحاد في تصريح صحفي، صباح اليوم، أن “باب التفاوض والصلح ما زال مفتوحًا ليومين آخرين قبل تنفيذ الإضراب”، معبرًا عن “أمله في التوصل إلى حل يحترم مصداقية الحوار الاجتماعي والاتفاق الأخير في فبراير 2018، الذي تم بموجبه إلغاء الإضراب آنذاك”.

وسيتسبب الإضراب، حسب بن رمضان، في “تعطل حركة 6 مطارات، هي: مطار تونس قرطاج، والمنستير وجربة وتوزر وقفصة وطبرقة؛ بسبب عدم توفر أدنى مستويات الحماية، في حين سيتواصل العمل بمطار النفيضة الحديث، والذي يديره مستثمرون أتراك”.

ويرى مراقبون، أن اضطراب حركة الملاحة الجوية، “سيقود إلى نتائج سلبية على الموسم السياحي خصوصًا، والذي يشهد ذروته حاليًا، حيث من المفترض أن ينسحب على حجوزات الوافدين بالفنادق”.

وأعلن الاتحاد في سنوات ما بعد الثورة، عن إضرابات كثيرة تم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة؛ بعد الوصول إلى اتفاقات مع السلطة المختصة، مثل وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

يذكر أن إجراءات للتفاوض لا زالت جارية ويصعب الجزم بما ستسفر عنه.

وتشهد في الآونة الأخيرة معظم القطاعات، ارتفاع المطالب المادية التي تصطدم بصعوبة التنفيذ؛ بسبب تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد وعجز الحكومة عن رفع الأجور.