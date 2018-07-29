محمد السادس يصدر عفوًا ملكيًا لا يشمل معتقلي “حراك الريف”‎

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء يوم الأحد، قراراً بالعفو عن 1204 شخصاً مدان في قضايا جنائية، صدرت في حقهم أحكام قضائية، بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى الـ19 لاعتلاء الملك كرسي الحكم.

ولم تتضمن اللائحة أسماء المعتقلين بسبب الاحتجاجات التي شهدها الريف المغربي، مما سيخيب آمال أسرهم التي كانت تنتظر العفو الملكي بترقب كبير.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، قد أسدلت يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، الستار على ملف معتقلي “حراك الريف”، والذي شغل بال الرأي العام الوطني والدولي، بعد محاكمة استمرت لأكثر من عام.

وتراوحت الأحكام بين الحبس لمدة عام إلى 20 عامًا، بحق أكثر من 50 ناشطًاً ريفياً وكانت العقوبة القصوى بحق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ “حراك الريف” و3 من زملائه، هم نبيل أحمجيق، وسمير إغيد، ووسيم البوستاتي.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان: إن العاهل المغربي أصدر أمراً بالعفو عن “مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون على ذمة قضايا، وعددهم 1204 أشخاص محكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة”.

وتنص المادة 58 من الدستور المغربي على أن “الملك يمارس حق العفو”، حيث يصدر قرارات بالعفو عن عدد من السجناء خلال المناسبات الدينية والوطنية.

ويأتي الإعلان عن العفو عشية تخليد المغرب الذكرى الـ19 لاعتلاء الملك محمد السادس كرسي الحكم، والتي تعرف محليّاً باسم “عيد العرش”.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب في 30 يوليو/تموز 1999 إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني.