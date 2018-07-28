البرلمان التونسي يمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد بعد جلسة “عاصفة”

منح البرلمان التونسي مساء السبت الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي بتصويت 148 “نعم” و8 محتفظين و13 معترضا .

و جاء ذلك، في ختام جلسة “عاصفة” شهدت انتقادات واسعة، خلال تقديم وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي، في جلسة عامة لنيل الثقة في البرلمان.

و قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إنه قرّر تعيين هشام الفراتي وزيرا جديدا للداخلية، لتوفّر 3 معايير ضرورية في شخصه.

وتتمثل هذه المعايير، وفق الشاهد، في النزاهة والكفاءة، والقرب من المؤسسة الأمنية والإلمام بمشاغلها حيث أن الفراتي “من خيرة الكفاءات الإدارية في الوزارة وقادر على الانطلاق في مهامه مباشرة”، وثالثا البعد عن التجاذبات السياسية.

وأكّد الشاهد أن من يتولى مهام وزارة الداخلية يجب أن يكون محايدا وبعيدا عن الأغراض السياسية والطموحات السياسية لأي كان.

و اعتبر الشاهد أن الفراتي من أفضل الشخصيات القادرة على تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة والتي تتضمن 5 نقاط ذات أولوية أمام وزارة الداخلية.

و كانت الجلسة النيابية العامّة، قد بدأت بكلمة لرئيس الحكومة التونسية، حاول من خلالها الدفاع عن “إنجازات” حكومته، مقدّمًا إحصائيات، وأرقامًا اعتبرها “إيجابية” حول نتائج عملها منذ تسلّمها مهامها.

والتصويت لفائدة الوزير هشام الفوراتي يعني من الناحية السياسية تجديداً ضمنياً للثقة في حكومة يوسف الشاهد، ودعماً للشعارات التي رفعها مجدداً في حوار صحافي مع وكالة الأنباء التونسية عن الإصلاح، بما في ذلك إصلاح الحزب الحاكم الذي أوصله إلى رئاسة الحكومة قبل نحو 3 سنوات، بحسب مراقبين.