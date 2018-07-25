البرلمان الليبي يدعو أعضاءه للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الأسبوع المقبل

دعا البرلمان الليبي أعضاءه إلى عقد جلستين، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وقال بيانٌ صدر عن “هيئة رئاسة البرلمان الليبي”، الأربعاء، إنه “استيفاءٌ للاستحقاقات الملقاة على عاتق مجلس النواب، وإلى ما قرره المجلس خلال جلسته الماضية بتحديد جلسة الاثنين المقبل الموافق الـ30 من شهر تموز/يوليو الجاري موعدًا للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد انتهاء المجلس من مناقشته، تدعو هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس كافة لحضور جلستي المجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين لـ الـ30 والـ31 من تموز/يوليو 2018”.

ويمهد الاستفتاء على الدستور لإجراء الانتخابات الليبية في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.