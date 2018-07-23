ليبيا.. القطراني يعلن انسحاب “برقة” من الاتفاق السياسي

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المنسحب، علي القطراني، يوم الإثنين، عن انسحاب برقة من الاتفاق السياسي، في خطوة ستعمّق متاعب حكومة فائز السراج التي تواجه غضبًا شعبيًا متصاعدًا.

وأرجع القطراني في تسجيل مصور له تداولته الإثنين عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، سبب انسحاب إقليم “برقة” من الاتفاق السياسي إلى “توغل الميليشيات في العاصمة طرابلس”.

ودعا القطراني الذي كان يتحدث وإلى جانبه النائب بالمجلس الرئاسي المنسحب فتحي المجبري، “أعضاء مجلس النواب ومشايخ وحكماء القبائل ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في المنطقة الشرقية، إلى اجتماع الخميس المقبل، لاتخاذ قرارات تخص الاتفاق السياسي وحقوق إقليم برقة”.

وبينت تقارير أن “الاجتماع الطارئ سيخصص لمناقشة التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، وانسحاب برقة من المجلس الرئاسي، والاستحقاقات والمواقف الواجب اتخاذها، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد إقليم برقة”.