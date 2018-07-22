تصاعد الاحتجاجات في طرابلس يتذر باندلاع انتفاضة شعبية ضد حكومة السراج

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الأحد تصاعدا في حدة الاحتجاجات، حيث خرجت مسيرات حاشدة تعبيرا عن الغضب الشعبي على الانقطاع المتواصل للكهرباء وسط تلويح بانتفاضة شاملة ضد الميليشيات و حكومة الوفاق الليبية.

وأعلن المتظاهرون إصرارهم على مواصلة التظاهر حتى إسقاط ما وصفوها بـ”حكومة الإخوان” في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

و نقلت صحيفة “المتوسط” الليبية عن مسؤول ليبي قوله إن سبب غضب المحتجين هو انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة باليوم، مؤكدين بدء الانتفاضة بطرابلس على الإخوان والمليشيات المسلحة.

و أفادت الصحيفة أن المحتجين قاموا بحرق العجلات المطاطية احتجاجا على قطع الكهرباء لساعات طويلة في مؤشر على توسع رقعة الاحتجاجات من قبل الليبيين، الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وخرجت مظاهرات حاشدة من منطقة حي الأندلس وسط هتافات تنادي بإسقاط حكومة طرابلس، رفضا لتردى الأوضاع المعيشية في طرابلس وفشل حكومة الوفاق الوطني في تحقيق الاستقرار في ظل سيطرة المليشيات واندلاع المعارك بينهم، وزيادة معدلات السرقة والخطف وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأكدت تقارير إعلامية ليبية أن المتظاهرين من شباب وأهالي منطقة حي الأندلس أحرقوا العجلات وأغلقوا الطرق بمناطق في شرق وغرب المدينة.

#طرابلس ..

اليوم الثاني على التوالي احتجاجات وحرق الاطارات في مناطق مختلفة غوط الشعال ، قرجي ، قرقارش ، الحي الاسلامي ، بسسب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة ???????? #ليبيا pic.twitter.com/TSYGwzfzaK — غصة الخوارج (@LiBya_73) July 17, 2018

كما شهد ميدان الجزائر وميدان الشهداء، مظاهرات منددة بالأوضاع العامة في العاصمة.

وتعاني مدن المنطقة الغربية في ليبيا بشكل عام، ومدينة طرابلس بشكل خاص، من أزمة الكهرباء، بعد أن رفضت بعض المناطق فرض فترات طرح الأحمال التي اقترحتها شركة الكهرباء، التي لم تقدم أي حلول قابلة للتنفيذ في المنطقة الغربية.

وأكد مراقبون أن الاحتجاجات التي خرجت في أحياء طرابلس يمكن أن تتحول إلى انتفاضة شعبية ضد الأوضاع المعيشية الصعبة، ورفض وجود المليشيات المسلحة التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة الليبية.