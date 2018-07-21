للمرة الأولى في المغرب.. تعيين 299 امرأة بمهنة مأذون شرعي

كشفت وزارة العدل في المغرب، السبت، عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف الخاصة بمهنة المأذون الشرعي (العدول) في البلاد، إذ تمكنت 299 من الإناث من اجتياز المسابقة بشكل رسمي إلى هذه المهنة، التي ظلت حكرًا على الرجال.

وبحسب المعطيات الخاصة بالمسابقة، التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، بلغ عدد الناجحين 800، منهم 299 من النساء بنسبة 37.38%، و501 من الذكور بنسبة 62.62%.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، السبت: إن “مسابقة هذه السنة تتميز للمرة الأولى في تاريخ المملكة بفتحها أمام النساء إلى جانب أشقائهن الرجال، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس القاضية بفتح المجال أمام المرأة لولوج خطة العدالة”.

ووصفت الوزارة هذا الحدث بـ”التاريخي” ومحطة أخرى تكرس الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها، وتعزز مكانتها إلى جانب شقيقها الرجل.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر أوامره، في كانون الثاني/يناير الماضي، بفتح خطة العدالة أمام المرأة لأجل ممارسة مهنة عدل، الموثقين لمختلف أنواع العقود كالبيع والزواج والطلاق وغيرها.

وأثار فتح الباب أمام المغربيات لممارسة مهنة العدول جدلًا قانونيًا وفقهيًا خلال الآونة الأخيرة بين الممارسين للمهنة التي ظلت حكرًا على الرجال لعقود.