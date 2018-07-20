متظاهرون في العاصمة الليبية يطالبون بإسقاط السراج

جابت العاصمةَ الليبية طرابلس، مساء الجمعة، مظاهرة كبيرة للتنديد بسياسة حكومة فايز السراج وتنظيم الإخوان المسلمين وتردي الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع الكهرباء.

وانطلقت المظاهرة من حي الأندلس إلى ساحة الشهداء ومن ثم إلى ميدان الجزائر.

وهتف المتظاهرون ” يا سراج يا جبان الشعب الليبي في الميدان” و” تسقط حكومة الفرقاطة” و “” يا الله يا الله جيش و شرطة و القضاء”.

وأغلق متظاهرون الطريق المؤدي إلى زاوية الدهمانى بالإطارات المشتعلة منادين بإسقاط السراج.

وشملت المظاهرات منطقة طريق السور التي أقفل شبابها الغاضب الطريق أيضًا.

ويحتج المتظاهرون بشكل خاص على استمرار انقطاع الكهرباء وتدخل المليشيات في طرح الأحمال، وسوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات.

وبلغت ساعات انقطاع الكهرباء في هذه الأحياء أكثرمن 15 ساعة يوميًا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، جميع أهالي طرابلس وضواحيها إلى المشاركة في “مظاهرة غضب” يوم الجمعة على الأوضاع التي وصفوها بـ “المزرية” في ظل انقطاع الكهرباء، وخلو مصارف العاصمة من السيولة المالية، والغلاء الفاحش في أسعار السلع التموينية والغذائية، إضافة إلى أزمة الوقود ونقص الغاز المنزلي.