برلماني ليبي: الميليشيات تسيطر على دوائر الحكم في طرابلس ويجب إخراجها

طالب النائب في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، الخميس، بإخلاء العاصمة الليبية طرابلس، من الميليشيات المسلحة التي قال إنها “تسيطر على دوائر الحكم في البلاد”.

ونقلت صحيفة “المتوسط” الليبية، عن الميهوب، قوله إن “المليشيات تسيطر على دوائر صنع القرار في طرابلس، وهذا أمر مرفوض لدينا جملة وتفصيلًا”.

وأكد الميهوب أنه “لن يكون هناك وفاق في ليبيا إلا بعد إخلاء طرابلس من عصابات الإرهاب ومليشيات المال العام، وضمان عدم التطرق إلى وضع المؤسسة العسكرية الليبية”، على حد تعبيره.

وأضاف: “الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة الراعي لما يسمى بالاتفاق السياسي”، مطالبًا المنظمة الأممية بأن “تضمن خروج الميليشيات من طرابلس”.

واعتبر البرلماني الليبي أن “المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، مخيب للآمال وعليه تحديد موقفه من سيطرة الميليشيات على العاصمة”.