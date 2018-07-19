مسؤولون مغاربة: لا صحة لقبول الرباط استقبال بن علي

نفى مسؤولون مغاربة قبول الرباط استقبال الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في البلاد.

وقالت صحيفة “360” الناطقة بالفرنسية والقريبة من دوائر القرار، اليوم الخميس: إن “مصادر مسؤولة نفت زيارة بن علي للمغرب”.

ونقلت الصحيفة عن المصادر (لم تسمها)، القول: إنها “شائعة تناقلتها بعض وسائل الإعلام التونسية والعربية، بدعوى أن المسؤولين السعوديين يعتزمون ترحيل بن علي”.

وبحسب تقارير صحفية، فإن “السلطات السعودية اتخذت قرارًا بترحيل بن علي وأسرته إلى المغرب“. مشيرة إلى أن الرباط وافقت على الخطوة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السعودية حول الأمر بالتأكيد أو النفي.

وكان القضاء التونسي أصدر، منتصف مايو/أيار الماضي، حكمًا غيابيًا بالسجن مدى الحياة، بحق بن علي؛ إثر إدانته بتهمة “القتل العمد” في قضايا شهداء وجرحى الثورة عام 2011.

وفي وقت سابق، أصدرت محاكم تونسية أحكامًا غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وعدد من أصهاره في قضايا فساد.

وعقب اندلاع الثورة، هرب بن علي وزوجته مع اثنين من أبنائهما، إلى السعودية، التي يقيمون بها منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011.