إيطاليا تحذر من تكرار سيناريو تدخل “الناتو” في ليبيا

حذر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، مساء الأربعاء، مما قال إنها “قفزات متسرعة قد تفضي إلى تكرار سيناريو تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا”.

جاءت تصريحات سالفيني في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، عقب عودته من زيارة خاطفة إلى القاهرة، وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية.

وقال الوزير الإيطالي إن “عملية الاستقرار في ليبيا لا ينبغي أن تمر عبر قفزات متسرعة وغير مدروسة حتى لا يؤدي ذلك إلى نتائج مثل تلك التي أملاها الفرنسيون، ومن منطلق مصالح وطنية”، في إشارة إلى التدخل العسكري للناتو في ليبيا عام 2011.

وأضاف: “القفزات إلى الأمام عديمة الجدوى ولن تفيد أحدًا”.

وشدد على أن “هناك حاجة للحذر والانتباه والاحترام لرغبات الليبيين”.