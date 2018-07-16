حكومة الوفاق الليبية: مجلس الأمن تعاطى بإيجابية مع مطلب فحص حسابات المصرف المركزي

قالت حكومة الوفاق الليبية اليوم الإثنين إن مجلس الأمن الدولي، تعاطى بإيجابية مع طلبها تشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة المصروفات والإيرادات والمعاملات لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق، عن محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، بأن المجلس سيوضح لاحقًا الإجراءات التي ستتخذ بذلك الخصوص حال الاتفاق عليها بشكل رسمي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قد طالب الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة دولية للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والمصرف المركزي في البيضاء شرق البلاد.

وقال السراج في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي إنّ “هذا الطلب يخدم الصالح العام، كما أنّه يجلي حقيقة الوضع المالي برمته أمام الجميع، لتبيان كافة ما أنفق طيلة الفترة السابقة من أيّ مؤسسة أو جسم كان دون استثناء”.

وأشار إلى أنّ ذلك “خطوة مهمة سىتساهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن وانتعاش اقتصاد الدولة ودعم الاستقرار”.