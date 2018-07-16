رئيس مجلس الأمن يدعو لتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب السويدي أولوف سكوغ، اليوم الإثنين، إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على ليبيا والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الواردة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريحات له بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قبيل بدء جلسة مشاورات متعلقة بالوضع في ليبيا.

وقال المندوب السويدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر الجاري إضافة إلى رئاسة لجنة العقوبات الدولية على ليبيا، “نحن ندعو كافة الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة) إلى الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الواردة في قرارات لجنة العقوبات التابعة للمجلس، ونؤكد ضرورة تنفيذ خطة الأمم المتحدة المتعلقة بالانتخابات في ليبيا”.

وحذر سكوغ من خطورة الأوضاع الإنسانية السائدة في كافة مناطق ليبيا في الوقت الحالي ولاسيما في مخيمات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، خطة جديدة ترتكز على 3 مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 كانون الأول/ ديسمبر2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

كما تشمل أيضًا إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ آذار/ مارس 2011 تشمل حظر تصدير السلاح إليها وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة فضلًا عن تجميد الأصول المالية في الخارج.