سعيّد: بعض المعتقلين مؤخرًا مسؤولون عن نقص السلع وارتفاع الأسعار

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعض المعتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدًا بالمضي قُدمًا بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".

وهذا أول تعليق للرئيس التونسي على موجة اعتقالات تنفذها الشرطة منذ 3 أيام في تونس.

واعتقلت الشرطة، منذ السبت، عددًا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيّد، ومن بينهم سياسيون بارزون، ورجل أعمال له نفوذ، ورئيس محطة "موزاييك إف إم" الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.

وقال سعيّد: "التوقيفات الأخيرة أظهرت أن عددًا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيعهم المواد الغذائية ورفع أسعارها".