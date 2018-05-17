شركة “سنطرال” المغربية ترضخ لحملة المقاطعة “خليه يريب”

أعلنت شركة سنطرال المغربية، أنها ستخفض ثمن لتر الحليب بدرهم واحد، ابتداء من الخميس، الذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم بالمغرب، فيصبح ب6 دراهم بدل 7.

وذلك بعد الأسبوع الرابع من مقاطعة المغاربة لثلاثة منتجات، من بينها حليب وياغورت شركة سنطرال، في حملة أطلق عليها “خليه يريب”.

وذكرت الشركة في بلاغها، أن هذا العرض غير المسبوق والذي أطلقت عليه اسم “زين بلاي”، “يمثل جهدًا كبيرًا من طرف الشركة، ويعكس رغبتها في تحقيق المصالحة مع الأسر المغربية؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك، التي لا تستغني عن مادة الحليب على مائدة الإفطار”.

وحسب البيان ذاته، فإن “سنطرال دانون” تشتغل يوميًا من خلال سلسلة تزويد مغربية 100%، بمجموعة منظمة بطريقة فريدة من نوعها في السوق، وتتسلم الحليب مباشرة من 120000 من مربي البقر من كل الجهات المنتجة للحليب بالمغرب”.

وأضاف، أن الحليب “يخضع لاختبارات الجودة قبل البسترة والتعبئة، وتحقق سنطرال دانون في هذا الصدد هامش ربح لا يتجاوز 20 سم للتر الواحد من الحليب”، وفق ما تؤكده الشركة في بيانها.

وكانت “سنطرال” قد أطلقت عرضًا، آخر يوم الإثنين الماضي، بمنح كأس إضافي من الياغورت عند شراء 4 كؤوس.

كما سبق للشركة أن قامت بخطوة مهمة في اتجاه المستهلك، عندما قام أحد مدرائها “عادل بنكيران”، بتقديم الاعتذار للمغاربة؛ بعدما وصف المقاطعين بـ”خونة الوطن”.

وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد عبر لأول مرة عن موقفه وحكومته من حملة المقاطعة التي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث جاء في كلمته حول الموضوع بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم: “من مسؤولية الحكومة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سواء كان مستهلكًا أو منتجًا، وكذلك الدفاع عن الاستثمار والمستثمرين، وتحسين ظروف الإنتاج”.

ودعا مع حلول شهر رمضان، إلى “التسامح وطي الصفحة؛ خدمة للمواطن والمنتج ومصلحة الوطن العليا، التي نشتغل عليها جميعًا”.