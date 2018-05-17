السراج يحذر من “مخاطر” معركة درنة

حذر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مما أسماه “مخاطر” العمليات العسكرية الجارية في مدينة درنة.

وأطلق الجيش الوطني الليبي منذ أيام عملية واسعة لتحرير مدينة درنة من سيطرة المتشددين، بعد زهاء 3 سنوات من حصار فرضه على المدينة بهدف إتاحة الفرصة لحل سلمي يجنب المدينة القتال.

وقال السراج في بيان صدر فجر الخميس: “نتابع بقلق شديد ما يتوارد من أنباء عن العملية العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة”.

وأضاف: “سبق أن دعونا إلى الاحتكام إلى العقل ووضع حد لمأساة المواطنين بفك الحصار الخانق المضروب على المدينة ووقف العمليات القتالية”.

وطالب بـ”تدخل الحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمناطق المحيطة لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء”.

واعتبر أن “الفرصة ما تزال متاحة للتراجع، فالتداعيات خطيرة والعواقب وخيمة، وتبعات الحرب ستتجاوز درنة إلى مناطق أخرى من البلاد”.